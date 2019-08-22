Диетолог рассказала о полезных свойствах дыни
Диетолог Анна Ивашкевич сообщила о том, чем полезна дыня и как этот плод нужно правильно есть.
По ее словам, многие недооценивают этот фрукт, отдавая предпочтение арбузам. Однако такой односторонний выбор не является правильным. Ивашкевич отмечает, что дыня богата калием, магнием, кальцием и вообще всем необходимым для правильного функционирования организма.
Также плод можно использовать как отличное мочегонное средство. На 90 процентов фрукт состоит из воды и сахара. Это значит, что дыню можно считать прекрасным вариантом десерта без каких-либо других ингредиентов.
Дыню, как говорит Ивашкевич, следует потреблять в меру. Фрукт отлично подходит людям, озабоченным проблемой снижения веса, однако переедание ни к чему хорошему не приведет. Нормальная порция на человека — 300 граммов, передает слова диетолога портал «АиФ».
Специалист подчеркивает, что есть дыню лучше один раз в день отдельно от других продуктов.
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