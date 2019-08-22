Центры госуслуг предложили москвичам помощь в трудоустройстве
Центры «Мои документы» будут содействовать жителям столицы при устройстве на работу. С их помощью горожане соберут необходимые документы, определятся с направлением профессиональной деятельности и найдут надежного работодателя.
Для начала москвичам необходимо получить пакет документов. Центры госуслуг оформляют ИНН, СНИЛС, справки об отсутствии или наличии судимости и другие. Жители столицы могут обратиться в «Мои документы», чтобы зарегистрировать статус безработного, выбрать подходящую вакансию, составить привлекательное резюме.
Центры также оказывают москвичам помощь в развитии собственного дела.
— Во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО регулярно проходят бизнес-встречи, семинары и мастер-классы, где каждый сможет найти интересную идею или разъяснить для себя налогово-правовую базу. Мероприятия ведут известные в бизнес-среде маркетологи, юристы, экономисты и владельцы торговых марок мирового уровня, — отметили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».
Кроме того, в офисах работают представители государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Они готовы дать консультации по всем вопросам, касающимся открытия и ведения своего дела. В 2019 году такой услугой воспользовались почти 5 тысяч человек.
Кстати, благоустройство одной из дворовых территории завершили в Мещанском районе.
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