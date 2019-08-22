Как открытка, купленная на блошином рынке, раскрыла историю советско-израильской семьи

Необычную находку сделала координатор фонда культурных инициатив «ПроНаследие», который занимается сохранением раритетов, Ольга Пичугина. Настоящее «открыточное расследование» вышло у нее: обычный визит на блошиный рынок приоткрыл множество воспоминаний и собрал большое количество людей!

— Некоторое время назад, — рассказала Ольга «Вечерней Москве», — я посетила блошиный рынок рядом с площадью трех вокзалов и, копаясь в мелочовке (часы, кольца, латунная фурнитура) вдруг обнаружила стопку советских открыток. Взяла одну, другую — везде был один и тот же отправитель: Нелли Борисовна Гольдберг. Только разные адреса: сначала Покровка, потом Лялин. Я купила их все. Так у меня оказалось 15 открыток для Нелли Борисовны. И мне стало интересно: а кто были эти люди?

Самая ранняя датирована ноябрем 1923 года. Адресат — брат Нелли Владимир. Ей на тот момент не было и года. Она родилась 24 марта в Москве на Покровке. Годы позже сделала фотографии открыток, написала в сообщество Басманного района. Какие-то зацепки удалось найти, но не более. Попалась в Сети книга некой Н. Б. Гольдберг, направила свой запрос в издательство — тишина. Но после размещения во Всемирной паутине вдруг получила потрясающий ответ из Израиля от Галины Стишкиной.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Ольга, здравствуйте! Нелли Борисовна Гольдберг умерла несколько лет назад. Она была моим начальником лаборатории. Я знала ее, ее мать и ее брата. Ее отец, старый большевик, одно время был представителем СССР в Персии. Я знала всех этих людей, за исключением отца Нелли, который умер в 1946 году. Я бывала в этом доме на Покровке постоянно, я помню смерть Владимира Борисовича и Софьи Леонтьевны. Я помню, как мы всей лабораторией перевозили Нелли Борисовну на новую квартиру в Лялином (таков был адрес дома в 60-е) переулке... Последний раз я была там где-то в 2001 году на дне рождения Нелли Борисовны — 24 марта. Просто дала себе слово прийти туда. В последний год ее работы на заводе она ухитрилась поссориться почти со всеми старыми сотрудниками и со мной тоже, поэтому общения почти не было с 1990 года. Но я была там, я знаю, что с Нелли жил ее внучатый племянник Володя, внук ее покойного старшего брата, — рассказала Галина Стишкина.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Покровка, 38 — три дома. Все они сохранились от бывшей усадьбы Шувалова-Голицыных, были построены в 1770-е годы, а их реконструкция пришлась уже на перелом XIX и XX веков. В XVIII столетии этот участок занимала городская усадьба графа И. И. Шувалова — фаворита императрицы Елизаветы I. Дом стоит и сейчас, даже есть квартира с этим номером. Отец Нелли был успешным государственным деятелем. В 1915–1917 годах служил в русской армии. В 1917 году — товарищ председателя Томского совета. После Февральской революции — председатель гарнизонного Совета солдатских депутатов в Томске. В 1918 году — комиссар финансов Томской губернии, затем в РККА — военком Томской губернии, военком Пермской губернии. С августа 1919 года по январь 1920 года — начальник Управления обучения и формирования войск Восточного фронта. С 1919-го — командующий Запасной армией Республики и военком Приволжского военного округа. С 16 января 1920 года по 25 января 1921 года — командующий войсками Приволжского военного округа. С января 1920 года — комиссар Восточного отдела Московско-Казанской железной дороги. С июля по сентябрь 1920 года — член Татарского революционного комитета. С 1921 года — председатель Центральной фондовой комиссии при РВСР. В 1921–1922 годах — заместитель председателя Главного комитета государственных сооружений ВСНХ РСФСР. В 1922–1923 годах — помощник начальника Главного управления гражданского воздушного флота при СНК РСФСР (помощник начальника Главного управления Красного Воздушного Флота), один из создателей советской гражданской авиации. В 1923–1924 годах — уполномоченный РВС СССР в Народном комиссариате внешней торговли СССР. По 1925 год — коммерческий директор фабрики «Моссукно». В 1925–1930 годах — снова командующий Запасной армией. В 1925–1926 годах — торговый представитель СССР в Персии. До 1930 года — директор Государственного универсального магазина Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР, Москва. В 1930−1934 годах — директор Акционерного камчатского общества (АКО). 20 октября 1933 года был исключен из ВКП(б).

Как показали исследования Ольги, отец Нелли чуть не был расстрелян — по доносу его исключили из коммунистической партии, ей удалось обнаружить протокол его допроса! Историк Владимир Пустовит нашел протокол партийного заседания 1933 года. «За потерю классовой бдительности, выразившуюся в наличии в аппарате заведомо классово чуждых и вредительских элементов...» — стандартная формулировка при «чистке» кадров.

Кому мог мешать убежденный коммунист и член партии ни много ни мало с 1902 года — загадка. Видимо, подвела его доброта: согласно протоколу того же заседания, ему вменяли в вину помощь «белогвардейским женам», которым он разрешил работать машинистками. В партии его восстановили уже в 1934 году. Умер он в 1946-м, уже после войны. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

— Эта «открыточная история» наглядно показывает, что нашу историю можно сохранить! И нужно! Уже сейчас я несколько раз видела пешие экскурсии, где гид рассказывает мою историю — она получила широкое распространение благодаря социальным сетям, — уверена Ольга Пичугина. Она и дальше намерена изучать наследие и бережно его сохранять.

И эта история на примере простого московского дома на Покровке — тому подтверждение. Ольга Пичугина полна решимости и после проводить исследовательскую работу. Всего лишь пачка открыток, а сколько воспоминаний! Удивительно, что расследованием стали заниматься не родственники этих людей, а совершенно чужие люди. Галина Стишкина была удивлена тем, что эти открытки не хранятся где-то в семейном архиве и не достаются с благоговением в памятные дни и юбилеи, а просто были выставлены на продажу на рынке.

— Я была счастлива, когда знакомая прислала мне снимки открыток, которые моя мама писала маме знакомой. Это важно для всей семьи, и я вообще вздрагиваю, когда вижу мамин почерк. Но эта история меня всколыхнула, — написала Галина на своей странице в социальной сети.

Ольга Пичугина призывает беречь свои семейные архивы! Вспоминая о наших прабабушках и прадедушках, рассказывая об этом детям, внукам и правнукам, мы можем не разрывать связь поколений. И, быть может, это поможет нам сделать мир лучше, говорит она. Благодаря Всемирной сети информацию, для сбора которой раньше уходили годы, сейчас можно найти за несколько секунд.

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