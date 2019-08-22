Максим Фадеев показал поклонникам, как выглядел в юности
Композитор и продюсер Максим Фадеев на официальной странице в социальной сети 22 августа опубликовал фотографию из своей юности.
Подписчики музыканта предположили, что на снимке ему не больше 18 лет. Сам продюсер сначала оставил это предположение без комментариев.
— Сколько мне лет на этом фото? Отвечаю — 23 года, — ответил он позже в Instagram.
Публикация «юной» фотографии Фадеева вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Некоторые отметили, что на снимке он похож на маньяка. Другие сравнили улыбку Фадеева с оскалом дьявольского клоуна Пеннивайза из фильма «Оно».
Однако были и те, кому снимок продюсера понравился. Поклонники писали, что у него красивая улыбка, что взгляд у музыканта открытый, глаза умные, а сам он красавец.
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