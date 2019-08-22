Звонкий, с яркими полосками: как корреспондент «ВМ» арбуз выбирал

Летом хочется в жару арбуза. Сочного, красного и сладкого-сладкого. В Роспотребнадзоре корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили, что выбирать арбуз — дело сложное, но есть несколько правил.

Так, ягода не должна быть слишком большой — возможно, ей помогли стать такой, питая химикатами сверх нормы. А очень маленькие размеры наталкивают на мысль, что арбуз, скорее всего, недозрелый. Кроме того, после разрезания поверхность обязана быть блестящей. За более подробным комментарием мы обратились к Орхану Валиеву — одному из лучших продавцов Даниловского рынка.

Как всегда, он идеально выбрит, аккуратно пострижен и всем своим видом как бы говорит: «Купи арбуз».

— Вот смотрите, уважаемый. Если арбуз чуть ударить ладонью — он вибрирует. Звук должен быть умеренно звонкий. Увидели надрез или трещину — не надо такой брать! Мало ли что внутрь попало. Еще хороший арбуз — немаленький, блестящий, с четко видными полосками. «Хвостик» (по-научному — плодоножка) должен быть сухой, — посоветовал торговец.

Но выбирать у него товар очень сложно — все ягоды одинаково хороши. И дороги: по 60 рублей за килограмм!

Продавец арбузов Орхан Валиев (на фото) описал, как должен выглядеть идеальный арбуз Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

На Преображенском и Рижском рынках арбузы были разными.

— Ты на пятно не смотри — это вообще неважно, — пытался доказать один из продавцов.

Часть его арбузов имела не ярко-желтое или оранжевое пятно на боку в месте, которое соприкасалось с землей, а прямо бледное, почти белое. Хотя они стоили по 30 рублей, от покупки я все-таки отказался.

На Центральном рынке арбузы были все как один, но цена уже почти вдвое выше.

Обход супермаркетов показал, что там красные и сладкие значительно дешевле: от 12 рублей за килограмм. Однако выбрать очень сложно — в одном из сетевых супермаркетов арбузы лежали в большой коробке вперемешку. Попадались там и с оранжевым пятнышком, и с бледно-зеленым, и совсем мелкие, и просто гиганты. В двух других магазинах бахчевые развалы выглядели намного аккуратнее, но и цена за ягоду оказалась выше. Не может не радовать, что торговля дынями и арбузами стала вестись намного цивилизованней, исчезли незаконные точки купли-продажи.

Итог всем моим исследованиям подвел сосед по лестничной клетке.

— Покупай всегда большой арбуз и в августе! — сказал он, с трудом занося в квартиру гигантскую ягоду.

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