Сергей Собянин: Девять станций Сокольнической линии откроют на три дня раньше
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил, что станции Сокольнической линии будут открыты на 3 дня раньше — в четверг, 22 августа.
— Сегодня, на 3 дня раньше, откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии Московского метро, — говорится в публикации.
Отмечается, что станции были закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии. После 16:00 жители юго-западной части столицы смогут снова пользоваться транспортом на этом участке красной ветки. Кроме того, бесплатные компенсационные автобусные маршруты будут действовать до конца дня.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин допустил, что закрытый участок Сокольнической линии может открыться для пассажиров раньше запланированного срока.
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