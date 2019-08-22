Двадцать четыре пешеходных перехода появятся на Савеловском направлении МЦД
На Савеловском направлении первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) организуют 24 пешеходных перехода. Они будут расположены на отрезке от станции Долгопрудная до Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Настилы, по которым пешеходы сейчас пересекают железнодорожные пути, будут заменены на наземные переходы и подземные тоннели.
— В городе до сих пор сохраняются опасные очаги, где люди переходят пути. Мы выявили эти места и сейчас дополняем проекты планировки новыми, более безопасными переходами, — заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Также будут проведены расчеты касательно пассажиропотока и оценена техническая возможность решений. По прогнозам специалистов, к 2025 году пассажиропоток на Савеловском направлении достигнет показателя 20 тысяч человек. Поэтому важно найти продуманное решение о распределении такого количества людей.
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