Запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволит связать семь железнодорожных вокзалов
Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) позволит связать семь железнодорожных вокзалов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— С запуском МЦД-1 и МЦД-2 у пассажиров появится дополнительная возможность приехать на семь вокзалов города. Первый диаметр Одинцово — Лобня пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму, Нахабино — Подольск, можно добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокзалов, — уточнил Хуснуллин.
Он отметил, что объединение МЦД и Московского центрального кольца, радиальных направлений железной дороги и метро позволит организовать единую транспортную систему не только для столицы, но и для области.
Помимо прочего, появление новых станций подразумевает и благоустройство находящихся рядом территорий, которые сейчас мало используются в связи с отсутствием транспортной доступности. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее Хуснуллин сообщил, что около тридцати объектов недвижимости различных назначений введут в эксплуатацию ко Дню города в Москве. Кроме того, в столице планируется открыть ряд дорог и развязок.
Читайте также: Около 50 наземных маршрутов изменится к запуску МЦД-1 и МЦД-2