Около 50 наземных маршрутов изменится к запуску МЦД-1 и МЦД-2
Около 50 маршрутов наземного транспорта изменится к моменту запуска МЦД-1 и МЦД-2, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— К запуску первых двух диаметров изменится около 50 маршрутов наземного транспорта — 20 вблизи станций МЦД-1 и 30 у станций МЦД-2. Наша задача — сделать новый транспорт максимально интегрированным, а пересадки — удобными, — заявил Ликсутов.
Он отметил, что изменение маршрута автобуса № 748 позволит 240 тысячам жителей районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино доезжать до платформы МЦД-1 «Бескудниково». Помимо этого, тем, кто живет в поселке Севводстрой, будет удобнее добираться до платформы «Лианозово».
Заместитель мэра напомнил, что запуск первых диаметров запланирован на ноябрь текущего года. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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