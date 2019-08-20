Карту маршрутов и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД
Карту маршрутов и указатели в метро обновят к запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД), рассказали во вторник, 20 августа, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ветки МЦД на схемах и указателях будут обозначены яркими цветами. Это необходимо, чтобы они не сливались с линиями метро и Московским центральным кольцом (МЦК). В подземке появятся таблички с информацией о пересадках на диаметры.
Так, маршрут первого диаметра обозначат желто-оранжевым цветом, а МЦД-2 — цветом фуксии. Линию третьего диаметра на схеме отметят красно-рыжим цветом, МЦД-4 — зелено-бирюзовым. Цвет МЦД-5 будет травянисто-зеленым. А на схемах метрополитена МЦД будут белыми с цветным контуром по аналогии с МЦК. Обозначением диаметральных маршрутов на схемах метро и на указателях станет буква D и номер направления, обведенные параллелограммом.
Отмечается, что по первым двум диаметрам запустят поезда «Иволга». В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. Также в вагонах есть крепления для велосипедов, точки доступа Wi-Fi. Помимо этого, пассажиры смогут в пути заряжать свои гаджеты благодаря установленным USB-розеткам. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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