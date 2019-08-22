Столичные ученые создали топливо из водорослей

Инновация заключается в том, что до этого биотопливо получали из микроводорослей, которые вначале требовалось высушить. Затраты энергии на сушку были слишком велики и невыгодны экономически.

Ученые ОИВТ разработали технологию и установку, при которых на превращение биомассы микроводорослей в бионефть тратится в разы меньше энергии, чем при сушке и переработке. С помощью установки методом быстрого нагрева до 250–400 градусов можно получить маслянистую жидкость, пригодную для производства моторного топлива.

Технология была разработана при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

— Из полученной бионефти была выделена бензиновая фракция (биобензин), затем смесь обычного бензина и биобензина была испытана на двухтактном двигателе внутреннего сгорания радиоуправляемой машины, — пояснил заведующий лабораторией энергоаккумулирующих веществ ОИВТ РАН Михаил Власкин.

Для экспериментов взяли быстрорастущие микроводоросли.

— Они в процессе фотосинтеза эффективнее, чем обычные растения, преобразуют энергию солнечного света и углекислый газ в биомассу и кислород. Микроводоросли выращивали для нас коллеги из МГУ, — рассказал Власкин.

Новый биобензин оказался более экономически выгоден и экологичен, чем топливо из нефти.

— Сейчас объем биотоплива составляет всего три процента всего горючего. Однако за последние 20 лет вредные выбросы углекислого газа в атмосферу выросли в 1,5 раза. При производстве биотоплива углекислый газ, наоборот, поглощается из атмосферы, — отметил Власкин.

Водоросли, в отличие от других биоматериалов, быстро растут и не требуют много места. Их можно выращивать, например, в бассейне, поэтому эта технология сегодня считается одной из самых перспективных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Соловченко, участник исследований биотоплива, профессор кафедры Биоинженерии биологического факультета МГУ:

— Пригодной к переработке в биодизельное топливо оказалась биомасса микроводорослей, растущих на сточных водах. На основе полученных данных можно будет создавать более совершенные биотехнологии для получения биотоплива (в том числе в условиях Севера), а также для очистки сточных вод.

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