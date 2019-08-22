Генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня» состоялась на Красной площади
21 августа на Красной площади состоялась репетиция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который стартует 23 августа.
В этом году на брусчатку Красной площади выйдут оркестры из двенадцати стран мира.
— Только из-за рубежа мы принимаем делегацию общей численностью в 1000 человек, это рекорд за все 12 лет фестиваля, — рассказал руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, член Общественного совета «Спасской башни», генерал-лейтенант Сергей Хлебников. — Так, мы ждем выступления двух интернациональных групп: Международного кельтского оркестра волынок и барабанов, объединившего исполнителей из семи стран, и Международной команды кельтских танцев, в составе которой — представители семнадцати стран мира. Отдельно солирует Военный симфонический оркестр из Египта. Кроме того, надеюсь, зрители будут в приятном смысле удивлены и Военным оркестром Народной армии КНР, который приезжает к нам впервые.
Напомним, что фестиваль продлится вплоть до 1 сентября. За это время зрители услышат военную, народную и классическую музыку, увидят впечатляющие парады и танцевальные шоу, а также станут свидетелями выступлений с использованием последних технологий.
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