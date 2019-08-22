Сергей Собянин: Станция «Давыдково» улучшит транспортную ситуацию трех районов

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 августа посетил строительство станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро.

Поезда по двухпутному участку от станции «Можайская» до «Аминьевское шоссе» будут ходить по одному тоннелю в оба направления. Сейчас строители разрабатывают котлован.

— Порядка 30 процентов грунта уже разработаны, — рассказал заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк.

Кстати, у этой станции будет еще одна особенность — боковые платформы, то есть поезд будет останавливаться в центре платформы.

По словам главы города, строительные работы идут полным ходом. Район Фили-Давыдково, отметил Сергей Собянин, довольно сложный.

— Здесь порядка 240 домов попали под реновацию, так что здесь будет большое строительство и увеличение количества жителей, — сказал мэр столицы.

Он также добавил, что станция метро серьезным образом улучшит транспортную ситуацию сразу для трех прилегающих районов города.

— Это около 380 тысяч жителей, — подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, с открытием метро снизится нагрузка на Аминьевское шоссе, Кутузовский проспект.

— Станция должна быть достроена до конца 2021 года, — отметил глава города.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что строительные работы ведутся с опережением графика.

— Сейчас завершили установку ограждающей конструкции, приступили к земляным работам. С октября приступим к монолиту основных конструкций станции, — пояснил он.

Тоннелепроходческие щиты придут сюда со станции «Можайская».

— На данном участке начнем проходку в сентябре со станции «Нижние Мневники», а на «Можайской» — январь–февраль следующего года, — добавил Газизуллин.

Сергей Собянин также рассказал, что сегодня началась прокладка тоннеля на северо-восточной части Большой кольцевой линии от «Савеловской» до «Рижской».

В целом, по словам генерального директора «Мосинжпроекта», на БКЛ осталось всего 33 километра проходки.

— Из них 13 километров двухпутных тоннелей будут пройдены десятиметровыми тоннелепроходческими механизированными комплексами и порядка 20 километров — шестиметровыми, — уточнил Марс Газизуллин.

Напомним, что общая длина БКЛ составит 70 километров. В ее состав войдут 31 станция и два электродепо. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной Кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро — ее длина составляет 57 километров.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся первый и второй пересадочные контуры московского метро.

Кстати, с 2011 года столичные власти построили 155 километров линий метро, 81 новую станцию, 3 дополнительных вестибюля метро и МЦК, а также 10 электродепо.

— Только с начала 2019 года введено 18 километров линий метро, 8 станций и электродепо «Руднево» для обслуживания Некрасовской ветки, — сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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