Административно-деловой центр обеспечат необходимыми энергоресурсами
Завершился первый этап строительства коммуникационного коллектора и диспетчерского пункта в поселке Коммунарка.
Административно-деловой центр (АДЦ) «Коммунарка» — это одна из двенадцати так называемых точек роста Новой Москвы. На его территории активно строят дороги, прокладывают метро, возводят административные и жилые здания, социальные объекты. И ко всем этим объектам нужно подводить коммуникации.
— Для того чтобы обеспечить АДЦ энергоресурсами, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина принято решение о строительстве коммуникационного коллектора, — рассказал заместитель главного инженера по производству ГУП «Москоллектор» Максим Шаповал.
Протяженность одного из самых крупных столичных коллекторов составит 3,2 километра, глубина залегания — 11 метров. Строят его открытым способом из монолитного железобетона.
В подземном сооружении будут проходить кабели связи, электроснабжения, трубопроводы отопления и водоснабжения.
Коллектор оснащен всеми необходимыми системами безопасности, пожарной сигнализацией, датчиками, анализирующими состав воздуха, системами вентиляции и водоудаления, высокочастотной связью.
Уже построен диспетчерский пункт, куда будут поступать сигналы от всех инженерных систем коллектора.
На сегодняшний день работы по строительным конструкциям первого этапа коллектора завершены, начались внутренняя отделка и устройство инженерных систем. Завершить работы планируют в октябре этого года. Второй этап строительства завершат в январе 2020 года.
Читайте также: Продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка одобрили