Продление строящейся Коммунарской линии метро до Троицка одобрили
Продление строящейся Коммунарской линии метрополитена до Троицка одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
— ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории линейного объекта — продление строящейся Коммунарской линии метрополитена от планируемой станции «Столбово» в поселении Десеновское до города Троицка с размещением электродепо, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что проект включает в себя строительство участка Коммунарской линии метро протяженностью 14,6 километра с шестью новыми станциями: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Московский метрополитен также собирается построить на этом участке электродепо площадью 23 гектара.
В Москомстройинвесте подчеркнули, что продление линии метро позволит сделать более качественным транспортное обслуживание территорий поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Троицка. После того как ветка будет введена в эксплуатацию, маршруты наземного пассажирского транспорта скорректируют. Помимо этого, планируется благоустроить территорию, прилегающую к вестибюлям и выходам станций метро. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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