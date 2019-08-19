Трехмерные модели Троицка и поселка Коммунарка разработают в 2020 году
Трехмерные модели Троицка и поселка Коммунарка разработают к середине 2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По словам главы столичного департамента, в ближайшее время 3D-модель будет согласована, и французская компания Siradel приступит к ее созданию. Жидкин отметил, что такие технологии позволят оптимально проектировать здания с точки зрения энергетики, транспорта, парковок, а также инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом — прим. «Вечерней Москвы»).
Он уточнил, что инфраструктура объектов проектируется согласно концепции smart city. Технология помогает изучить модели и избежать ряда ошибок при проектировании каждой постройки, обеспечив максимальное удобство жителям столицы, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что проект планировки территории для строительства участка Коммунарской линии Московского метрополитена от станции «Коммунарка» до Троицка будет утвержден до конца этого года.
Читайте также: Комплекс очистных сооружений обновили в Новой Москве