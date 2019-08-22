Транспортные схемы в московском метро обновят к запуску поездов МЦД
Маршруты МЦД отметят разными цветами на схемах: маршрут «Одинцово — Лобня» обозначат желто-оранжевым цветом. «Нахабино— Подольск» будет носить цвет фуксии. «Зеленоград — Раменское» станет красно-рыжим. «Апрелевка — Железнодорожный» можно будет узнать по зелено-бирюзовому оттенку, а «Пушкино — Домодедово» приобретет оттенок светло-зеленого, похожий на цвет зеленого луга.
— На схемах линий метро и Московского центрального кольца, в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров, а на разводящих указателях, с помощью которых можно узнать, в какую сторону идти к нужному выходу, — информация о пересадках на МЦД, — сообщили в Департаменте строительства столицы.
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