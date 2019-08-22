Патрули ЦОДД появятся в сентябре рядом со столичными школами
Патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начнут дежурить в сентябре рядом со столичными школами. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что три четверти всех дорожно-транспортных происшествий с детьми происходят в пешей доступности от школ.
Для организации дежурства в ЦОДД определили 50 школ, которые расположены рядом с дорогами с большим количеством перекрестков и автомобилей. Учреждения располагаются в Северном, Южном, Восточном, Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Северо-Западном административных округах. Всего за безопасность школьников будут отвечать 20 экипажей дорожного патруля.
Кроме того, 2 сентября пройдет ежегодная акция «Снова в школу!». Планируется раздать около двух тысяч информационных листовок с основными правилами поведения детей на дороге и более 5 тысяч световозвращающих браслетов, передает агентство городских новостей «Москва».
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