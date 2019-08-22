Цвета со смыслом. Российский триколор празднует день рождения
22 августа День Государственного флага России. Столица широко празднует эту дату. Однако далеко не все знают, что именно означает наш триколор. «Вечерка» напомнит об истории и значении символа страны.
Современный флаг России представляет собой полотно трех цветов: белого, синего и красного. С момента своего появления в начале XVIII века это трехцветие использовалось как обозначение государственной принадлежности судов торгового флота. В разные эпохи государственные флаги России менялись, и только в 1990 году триколор в нынешнем его виде стал одним из символов государства. По словам культуролога и историка Андрея Столярова, у каждого цвета на полотне есть свое значение.
— Белый — символ свободы. Синий традиционно связывался с образом Богоматери, а красный означает мужество и храбрость защитников Родины, — рассказал он. По словам народного артиста России Михаила Пореченкова, флаг страны для него, как и любой символ России, является священным.
— Всегда отмечаю все государственные праздники, — признался Пореченков. — Но с особенным трепетом и большой любовью отношусь к российскому флагу.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что всегда носит с собой триколор.
— Хотелось бы, чтобы каждый гражданин с большим уважением и любовью относился к нашему флагу, — рассказала спортсменка «Вечерке».
СПРАВКА
В первый раз государственный флаг России подняли над отечественным кораблем. Считается, что он появился в конце XVII — начале XVIII века еще при правлении отца Петра Великого — царя Алексея Михайловича.
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