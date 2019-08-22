Во сколько обойдутся услуги репетитора в новом учебном году

До начала учебного года осталось полторы недели. Детвора канючит «хочу в школу», а родители прикидывают, во сколько им обойдутся услуги репетиторов.

Согласно недавнему исследованию, репетиторам платит почти половина семей, в которых есть ученики старших классов, и порядка 30 процентов родителей, воспитывающих младшеклассников. Эксперты поясняют: репетиторство расцвело на фоне дискредитации школьного образования. Родители больше не верят в то, что школа в состоянии дать ребенку знания, достаточные для поступления в вуз, и поэтому берут образование чада в свои руки. Кроме того, школьный учитель сейчас завален отчетностью. В педагогических кругах даже ходит шутка: «Школа — это заведение, в ко тором дети мешают учителям заниматься бумажной работой».

— Школьное образование полностью нацелено на ЕГЭ, — прокомментировал «Вечерке» доктор педагогических наук Александр Данилюк. — По результатам ЕГЭ оценивают работу учителей. И педагоги делают так, чтобы родители вкладывали деньги для улучшения статистики.

Может ли ребенок самостоятельно подготовиться к экзаменам, опираясь на знания, которые дает ему школа? Психологи уверяют, что молодежь «растеряла» усидчивость, а значит, получить высокий балл на итоговом тестировании могут самые сознательные дети. Таких сейчас меньшинство. Доказанный самостоятельный максимум — 50–60 баллов за предмет. Этого мало для того, чтобы претендовать на место в хорошем вузе. А значит, без репетитора не обойтись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рощин, социолог:

— Я бы не стал «молиться» на всех репетиторов. Люди часто преувеличивают их значение. Хороший репетитор — это редкость. Большая часть вообще не дает знаний и даже может навредить.

СПРАВКА

Средняя стоимость репетиторских услуг в Москве — 2000 рублей за час. Уроки английского языка — самые дорогие, географии — дешевые.

Читайте также: «Росконтроль» рассказал, каким должен быть идеальный школьный учебник