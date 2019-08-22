«Росконтроль» рассказал, каким должен быть идеальный школьный учебник

В «Росконтроле» рассказали, каким стандартам должен соответствовать школьный учебник, чтобы ребенку было комфортно с ним заниматься. Соответствующая информация приводится на сайте организации в четверг, 22 августа.

В первую очередь эксперты призывают обратить внимание на качество бумаги. Она должна быть белая, плотная и непрозрачная. Шрифт — достаточно крупный. Его размер зависит от возраста школьника: чем ребенок младше, тем крупнее оформление текста. К примеру, первоклашкам будет удобно читать шрифт размером не менее 18 пунктов, а второклассникам — хотя бы 16. В противном случае у ребят может серьезно ухудшиться зрение, что приводит к повышению утомляемости и снижению успеваемости.

Среди прочего отмечается, что популярный шрифт Times New Roman и ему подобные детьми воспринимаются плохо. Вместе с тем разнообразие шрифтов также вредит процессу обучения: использование более четырех вариантов оформления текстов (разного цвета, разного размера, разной гарнитуры или разного начертания) недопустимо.

Печать на цветном фоне или на фоне рисунков тоже затрудняет прочтение. Размер пробелов между словами должен быть равен высоте заглавных букв текста.

Специалисты также приводят требования к весу пособий: не более 300 граммов для 1–4 классов, максимум 400 граммов для 5–6 классов и до 600 граммов для 10–11 классов.

Кстати, ранее Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака. В ведомстве также рассказали, сколько времени должно уходить у ребят на выполнение домашнего задания.

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