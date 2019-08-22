Обновляющий изменения на дорогах сервис создали в Москве
Сервис, позволяющий навигаторам обновлять очаги аварийности, перекрытия и камеры на дорогах, появился в Москве. Об этом сообщил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что были опубликованы все карты по строительным работам, где указано количество занятых полос и сроки окончания строительства. Различные геоинформационные сервисы смогут подключиться в сервису в онлайн-режиме и добавлять новые данные в свои навигаторы.
Новая мера поможет на дорогах недавно получившим права водителям и тем, кто не очень хорошо знает Москву. Ликсутов добавил, что данные обо всех комплексах фото- и видеофиксации в Москве доступны на Едином транспортном портале и сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Информация обновляется еженедельно, передает ТАСС.
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