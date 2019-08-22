Почти 650 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на западе Москвы

641,7 тысячи квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Западном административном округе (ЗАО) столицы с января по июль 2019 года. Об этом проинформировал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что примерно половину от объема составило жилье — 324,3 тысячи квадратных метров. Большая часть недвижимости была построена за счет внебюджетных источников.

— Например, тут были введены в эксплуатацию десять жилых объектов. Кроме того, за счет инвесторов в Солнцево был построен новый торговый центр «МЕТРО», — рассказал Левкин.

Кроме того, в районе Ново-Переделкино появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и несколькими спортивными залами, в котором могут заниматься до 500 человек в день.

Также в июне выдали разрешение на ввод в эксплуатацию съемочного павильона и комплекса сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм» в районе Раменки. Отмечается, что он станет самым крупным в Европе, в нем смогут работать до 200 человек одновременно. Павильон оборудован всеми необходимыми помещениями: гримерными, костюмерными и раздевалками.

В данный момент в ЗАО строятся два моста через реку Сетунь, сообщается на официальном сайте информационного центра правительства Москвы.

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