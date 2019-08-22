Ученые выяснили идеальный способ для обучения детей иностранному языку
Ученые провели специальный эксперимент и выяснили идеальный способ для обучения детей иностранному языку.
В ходе исследования эксперты работали с группой из 100 добровольцев в возрасте от 4 до 9 лет, которые учатся в нескольких английских школах. Ребята посещали языковые курсы по 75 минут в неделю, после чего их разделили на четыре группы.
В первой половине учебного года дети изучали немецкий, итальянский или эсперанто с использованием «метода сосредоточения внимания на форме», который требует концентрации на каком-либо предмете. В других группах язык преподавался как в начальной школе. Во второй половине учебного года ребята проходили одинаковые занятия, сообщает сайт «Актуальные новости».
Специалисты провели финальное тестирование и выяснили, что дети в возрасте 8–9 лет показывают хорошие результаты, если подобранный метод обучения побуждает их заниматься анализом изучаемого языка.
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