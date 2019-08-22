Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы

Август по традиции считается главным сезоном бахчевых культур. В городе единовременно открываются сотни точек торговли арбузами и дынями. Могут ли навредить эти продукты нашему здоровью? «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.

— К сожалению, сравнить натуральные продукты по составу, пользе и прочему достаточно сложно. Да и делать этого на самом деле не нужно. Любой натуральный сезонный продукт — это кладезь витаминов и микроэлементов. Фрукты, например, содержат большое количество пектина. Пищевые волокна забирают на себя различные вредные вещества из организма, что помогает ему очиститься. По сути, пектин — это абсорбент. Он является пребиотиком, благодаря ему и развивается здоровая микрофлора, — подчеркнул Крылов.

По его словам, получается, что не существует на 100 процентов полезного или не полезного натурального продукта.

Арбуз

Содержит 25 калорий в 100 граммах.

— На 90 процентов состоит из воды и обладает мочегонными свойствами. Хорошо подходит тем, у кого есть проблемы с почками, нужно повысить их фильтрационную способность. Арбуз содержит натрий, калий, кальций, фосфор, витамины B1, B2 и C, фолиевую кислоту, бета-каротин. Это действительно очень полезный продукт. Но мы не можем знать наверняка, как он был выращен, добавили ли туда что-то вредное для цвета или запаха. Есть его не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности, — рассказал диетолог.

Дыня

Содержит 33 калории в 100 граммах.

— Как и арбуз, содержит пектин и железо, очень много витамина С. Если съесть порцию в 150 грамм, то можно восполнить 50 процентов от суточной потребности. Все это при минимальной калорийности, — подчеркнул Вадим Крылов.

Рацион

Но употреблять в пищу и дыню, и арбуз лучше до 19:00. Они содержат полезный фруктовый сахар. Если съесть эти продукты после 19 вечера, то сахар отложится в жир, его можно не успеть израсходовать.

— Очень часто спрашивают, в каком количестве стоит есть те или иные продукты, чтобы избежать последствий для здоровья и организма. Тут все зависит от того, как правильно и сколько раз в день питается человек. Если сможете и нет противопоказаний, то арбуз и дыню можно съесть в любом количестве, — заключит диетолог.

Врач также поделился небольшим советом. Чтобы насытиться арбузом или дыней, можно устроить целый день с использованием этих продуктов. Часть арбуза/дыни съесть с завтраком, часть — на перекус в промежутке до обеда, на обед — белок, овощи и арбуз/дыню вместо гарнира, еще часть — на перекус до ужина. Так можно насытиться продуктом и полностью его съесть, не выкидывая испортившиеся остатки.

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