История здания Новой Третьяковки теперь у всех на глазах

Его сравнивают с Дворцом дожей в Венеции и с Национальной галереей в Берлине. Здания Новой Третьяковки на Крымском Валу — крупнейший музейный комплекс в мире и один из лучших образцов архитектуры советского модернизма. Впервые у москвичей появилась возможность познакомиться с историей создания памятника архитектуры. От первых эскизов середины ХХ века до проектов реконструкции 2000-х.

Ключевую роль в строительстве здания и сохранении изначального облика сыграл Николай Петрович Сукоян — главный архитектор дома на Крымском Валу. Его дочь Вероника Николаевна в честь десятилетия со дня смерти отца передала в дар музею уникальный семейный архив. Свыше 1000 предметов, из них около 120 документов: рисунки, чертежи и фотографии.

— Последней творческой идеей моего отца было соединение двух зданий Третьяковской галереи огромной эстакадой, по которой можно было бы прогуливаться и любоваться Москвой сверху. Тогда мне эта идея показалась фантастической. Прошло несколько лет, и появился туристический маршрут, который соединяет Старую Третьяковку и Новую только пока по земле, через набережные. Надеюсь, мы доживем до того времени, когда замысел моего отца воплотится полностью, — пояснила она.

— С Вероникой Николаевной наш музей дружит уже четыре года. Мы познакомились с ней, когда у нас производилась реконструкция внутреннего двора и в первый раз за долгие годы мы открывали вход в музей со стороны набережной. Он изначально задумывался архитекторами как главный. И тогда, чтобы найти больше информации о здании, мы впервые обратились к ней. Для нас дар Вероники Николаевны музею — это широкий и щедрый жест, за что мы очень благодарны и признательны. Долгое время семья архитектора жила неподалеку от стройки, чтобы Николай Петрович мог лично контролировать процесс. И поэтому мы также благодарны ей за те добрые комментарии и воспоминания из детства, когда она была свидетелем рождения нашего масштабного здания, — рассказала куратор выставки Софья Аксенова, научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала XX века музея.



— Невозможно представить 72 тысячи квадратных метров, заполненных исключительно живописью, скульптурой и графикой. В этом пространстве, посвященном искусству XX века, обязательно должно быть место архитектуре и дизайну. И в ближайшее время мы будем разрабатывать проект, чтобы сделать эту экспозицию на постоянной основе, — заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова.

Посетители Андрей Катаев (справа) и Максим Лебедев (слева) на открытии новой экспозиции в ЦДХ «Новая Третьяковка. Начало» Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Выставка расположена в двух залах и состоит из разделов «Об архитекторе», «Лаборатория советского архитектурного бюро», «Неосуществившиеся замыслы» и «Материалы». У зрителей появилась возможность составить «портреты» всех авторов здания и поймать фокус на основных архитектурных особенностях проекта.

При его создании архитекторы в тетрадях и больших альбомах собирали конспекты статей и книг, вырезки и фотокопии самых интересных публикаций, зарисовки и наброски разных сооружений. Посетители смогут познакомиться с точной копией одного из таких альбомов, созданной специально к выставке. Участники экспозиции проследуют творческим путем главного архитектора, узнают сферы его интересов и характер работы из фотографий, блокнотов с зарисовками, рабочих документов и дружеских шаржей.

За три десятилетия проектирования и строительства в судьбе комплекса случались поворотные моменты. На сегодняшний день он полностью принадлежит музею. Через три года запланирована масштабная реконструкция основного здания. Теперь судьба Новой Третьяковки будет зависеть от взглядов другого архитектора — Рема Колхаса. Он отметил, что будут учитываться изначальный облик здания и уважительное отношение к его главным выразительным качествам.

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