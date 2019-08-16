Смелые эксперименты и неоднозначные решения. В Новой Третьяковке открылась модернизированная экспозиция

Экспозиция в Новой Третьяковской галерее заявлена как постоянная. Однако это временное явление на ближайшие три года. В 2022 году планируется закрытие музея для полной реконструкции. И сейчас идет, можно сказать, репетиция возможного обновления залов после окончательного ремонта. Это тот самый уникальный случай, когда есть место эксперименту со смелыми и неоднозначными решениями, чтобы проиграть варианты расположения залов и предугадать неточности. Ремонт был сделан с третьего по четырнадцатый зал. Первые два еще не открыты, поэтому хронология художественного повествования немного сбита.

— Технологически для нас было сложно разместить графические произведения вместе с живописью. Этот способ по многим музейным правилам запрещен. На Западе он давно практикуется, но для нас не является ориентиром их опыт. Мы хотим нашей публике рассказать о синтезе искусств и при этом не отделять работы, если речь идет об одном художнике или феномене. Все многообразие жанров представлено сразу — здесь и сейчас, — комментирует Сергей Фофанов, научный сотрудник отдела новейших течений.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Самое динамичное, экстравагантное и трансформирующееся искусство — это направления, принадлежащие к двадцатому веку. Вопрос, с чего оно начинается, разрешен. В постоянной экспозиции Новой Третьяковской галереи — с картины Петрова-Водкина «Купание красного коня». Полотно во многом стало пророческим для современного искусства. Это символ революции и прорывающихся через будущее перепутий. Юноша же стал образом нового человека, который приходит вместе с XX веком.

В период так называемого боевого десятилетия живописцы со всей страны приезжали в культурные столицы для своих экспериментов. Первыми веяния авангарда предчувствовали художники содружества «Бубновый валет» — Фальк, Рождественский, Филонов, Лентулов. Их работы в первых залах экспозиции.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Статистика показывает, что люди во всем мире хорошо реагируют и воспринимают такие объемы, как монография — персональная выставка. В связи с этим произошло расширение количества монографических залов. Зал Шагала, Кандинского, Машкова и абсолютно новый зал Татлина. В нем демонстрируется уникальный экспонат — летательный аппарат-махолет «Летатлин», не принадлежавший Третьяковской галерее, а взятый на долгосрочный культурный обмен.

Появился зал, посвященный Казимиру Малевичу. Впервые за всю историю Третьяковской галереи в постоянной экспозиции демонстрируются сразу два «Черных квадрата», да еще и расположенных друг от друга на расстоянии метра. Идея размещения полотен пришла совершенно спонтанно одному из хранителей музея. Первый — 17-го года, а второй 29-го — реквием по искусству, после чего художник больше не возвращался в супрематизм. Когда удается сфокусировать внимание на обоих полотнах, то можно установить связь с творцом и проследить художественный посыл. «Черный квадрат» этим и эпатирует, что он заглатывает внимание зрителя и отталкивает одновременно. У одного органическая форма с живой пористой мембраной, а второй — четко выверенная умозрительная конструкция. Если первый — это икона, манифест, прорыв в будущее и начало отсчета современности, то второй стал точкой в заключение творческого пути.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Впервые сделан монографический зал Александра Дейнеки — фигуративного художника, работающего на стыке авангарда и советской живописи. Зал посвящен его работам 20–30-х годов, в то время он мощно заявил о себе. Это был своеобразный период фокуса переориентации художественной молодежи. В эксперименте осознанно вернулись к фигуративности традиционного художественного рассказа. В новом контексте использованы приемы кинематографа, монтажа и фотографии. У нового общества появилось свое искусство, где каждый мог бы себя узнать — пролетарии, крестьяне, рабочие и колхозники. Это очень правдивое и искреннее искусство.

Из-за того, что меняются вкусы, мода, сознание общества, история, время от времени постоянная экспозиция любого музея пересматривается. Это происходит не часто, но ротации неизбежны в связи с динамикой развития общества. Зачастую это зависит от взглядов директора, научных открытий и общей ситуации в стране.

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