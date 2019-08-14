Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства стартовала в Гостином дворе

В этом году, по словам организаторов культурного мероприятия, проект расширил свою географию, и участниками форума стали не только российские граждане, но и зарубежные гости. Среди форумчан не только профессиональные художники, но и мастера оружейного дела, ювелирного искусства, зодчие и многие другие.

— Участники и гости выставки смогут увидеть работы мастеров прошлых лет, — рассказала одна из организаторов мероприятия Оксана Полуянова. — В экспозицию помимо полотен вошли изделия из керамики, фарфора, кожи, а также лаковые шкатулки и другие элементы декора.

Кроме того, в рамках Форума искусства и моды в Гостином Дворе состоится 17-я международная выставка головных уборов, одежды и аксессуаров «Модная неделя Chapeau — 2019». Ее посетителей ждет насыщенная концертная программа с участием победителей международных музыкальных конкурсов. В течение всего дня на сцене Гостиного Двора будут проходить модные показы одежды.

Запланирована Неделя детской моды и искусств «Великие кутюрье — детям». Во время презентации пройдут показы детских коллекций от российских и зарубежных дизайнеров, театров моды и творческих коллективов.

Гостей форума ждут впечатляющие модные показы нарядов от известных кутюрье и начинающих талантливых дизайнеров, презентация студенческих работ, выступления детских международных делегаций, беспроигрышная лотерея и потрясающий сюрприз, о котором посетители узнают в первый день работы выставки. Все посетители мероприятия получат возможность поприсутствовать на мастер-классах по народно-художественным промыслам и живописи.

Кроме того, на территории площадки пройдут лекции о роли декоративно-прикладного искусства в культуре современной России. Также гостям покажут документальные фильмы о современных мастерах.

Как утверждает председатель Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Сергей Коломийцев, подобные культурные события необходимы в первую очередь для приобщения гостей к национальной культуре страны через показ уникальных изделий, лучших образцов народного творчества.

— Целью выставки является обмен опытом работы среди мастеров и педагогов образовательных учреждений и центров дополнительного образования с детьми в области декоративно–прикладного искусства, — отметил Коломийцев.

По его словам, перед выставкой стоит задача поддержки молодых коллективов, содействие их профессиональному взаимообогащению, повышению художественного уровня декоративных изделий и мастерства их исполнения.

Экспозиция будет доступна зрителям до 17 августа.

КСТАТИ

«Вечерняя Москва» уже четвертый год ведет собственный проект, посвященный прикладному искусству. В 2016-м в редакции газеты заработала Академия народного творчества, которая за это время выросла до Ассамблеи народных ремесел — ежегодного московского конкурса с компетентным жюри, куда входят признанные деятели культуры и искусства. Среди номинаций — живопись, скульптура, керамика, вышивка и многое другое. В 2018 году на конкурс прислали более 400 работ.

Читайте также: Более 30 арт-объектов украсят центр Москвы ко Дню города