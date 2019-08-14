Более 30 арт-объектов украсят центр Москвы ко Дню города
Свыше 30 арт-объектов в виде символов Выставки достижений народного хозяйства украсят центр Москвы.
Про то, как преобразится столица ко Дню города, рассказали в оргкомитете цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».
— 7 и 8 сентября на Тверской и близлежащих улицах отмечаем 872-й День рождения Москвы. Центральная тема праздника этого года — юбилей ВДНХ, — говорится в заявлении оргкомитета.
Москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться рядом с арт-объектами в виде арки главного входа ВДНХ, арки северного входа, скульптурных композиций «Рабочий и колхозница», «Тракторист и колхозница» и многих других.
На пересечении Охотного ряда и Театрального проезда будет арка в виде павильона «Москвариум». Длина данного объекта — более 18 метров, высота — 5 метров.
Отмечается, что, кроме вдохновленных символами ВДНХ арт-объектов, на площадках разместят необычные игровые площадки.
День города Москвы отмечается в первую или вторую субботы сентября.
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