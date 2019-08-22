Небо станет ближе: главные достижения авиационно-космической отрасли

Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет с 27 августа по 1 сентября. Устроителем МАКСа выступает ОАО «Авиа салон», генеральный директор которого Александр Левин рассказал «Вечерке» об основных событиях авиафорума.

— На создание новых самолетов уходят десятки лет. Будет ли на салоне в 2019 году что-то, чего мы не видели в предыдущие годы?

— На МАКС-2019 состоится мировая премьера отечественного среднемагистрального лайнера МС-21. Будут представлены сразу три образца, один из которых примет участие в летной программе. Кроме того, на третьей опытной машине установлен пассажирский салон. Впервые в России будет показан полноразмерный макет кабины пилотов и пассажирского салона российско-китайского дальнемагистрального лайнера CR929. Порадуют и вертолетостроители. Будут и такие летательные аппараты, которых широкая публика еще не видела. К примеру, модель перспективного сверхзвукового пассажирского самолета, над созданием которого работает Центральный аэрогидродинамический институт. Или макет летающей лаборатории, на которой будет испытываться перспективная гибридная силовая установка для самолетов местных воздушных линий.

— Чем порадует летная программа МАКСа на этот раз?

— Рекордным количеством пилотажных групп: сразу десять команд представят свои программы. Запланированы показы новейших самолетов и вертолетов, полеты исторических самолетов и несколько специальных программ. Впервые на МАКС-2019 летчики морской авиации ВМФ представят программу «Встречный воздушный бой с элементами сверхманевренности». Очень динамичный пилотаж показывает, как передовые наработки авиастроителей позволяют получить преимущество перед противником в ближнем бою. Также пройдут соревнования «Кубок МАКС-2019» по высшему пилотажу на поршневых одномоторных самолетах. С пятницы по воскресенье выступят лучшие пилоты страны, а победитель покажет сольную программу.

— На салон многие приходят с детьми. На что посоветуете обратить внимание?

— МАКС — не просто выставка или авиашоу. Мы решаем важную для отрасли задачу — «заражаем» ребят небом, помогаем им выбрать будущую профессию. Поэтому одна из ключевых экспозиций выставки посвящена научно-техническому творчеству школьников, студентов, молодых ученых и конструкторов. В одном павильоне разместятся раздел Future Hub и выставка «От винта!». Ребята смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах, познакомиться с разработками сверстников, обсудить свои идеи. И тут же будет возможность узнать об учебных программах ведущих аэрокосмических вузов, о потенциальных работодателях из числа ведущих компаний.

Мальчишки и девчонки до 14 лет в сопровождении родителей проходят без дополнительной платы. А учащиеся средних и высших учебных заведений могут бесплатно посетить выставку в пятницу, когда проводится День студента.

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