Пилот Николай Лачин: В профессии летчика не последнюю роль играет атмосфера в семье

В России 18 августа отметили День Воздушного флота. В торжественных мероприятиях традиционно участвовали все сотрудники авиации: пилоты, бортпроводники, вспомогательный персонал аэропортов, ремонтные подразделения. «Вечерняя Москва» пообщалась с военным летчиком первого класса, участником боевых действий в Чеченской Республике и Афганистане, а ныне — командиром воздушного судна ВК117С-2 ГКУ «МАЦ» Николаем Лачиным и узнала о тонкостях опасной профессии летчика.

— Николай Витальевич, что заставило вас выбрать профессию летчика, у вас кто-то в семье был связан с авиацией?

— Нет-нет, я из обычной рабочей семьи. И никто никогда не был связан с этой сферой. А вот мысль такая впервые возникла при просмотре фильмов о военных. Меня очень впечатлило то, как они ловко маневрировали в небе, не страшась никого и ничего. Да еще и появились единомышленники среди одноклассников, которые тоже захотели после школы пойти в летчики. Так мы и приняли решение связать свою жизнь с полетами.

— Куда пошли учиться?

— После завершения средней школы в 1979 году во Владимире, поступил в Сызранскоe высшее военное авиационное училище летчиков. Там мы летали на штурмовике «Ми 24» и вертолете многоцелевого назначения «Ми 2». Четыре года отучился и в 1983 году выпустился. А потом отправился в Монголию, где прослужил шесть лет. Затем судьба забросила меня в Афганистан… Был на выводе наших войск. За что был награжден орденом «Красной Звезды» в 1989 году. Свою службу продолжил в Бурятии и спустя два года перешел к себе на родину — во Владимир.

— В каких опасных зонах вам приходилось работать?

— Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. В первый раз в 1995 году, а второй — в 2002-м. Из Владимира мы тогда уходили на подкрепление в Кореновск и Буденновск — места дислокации наших войск. В первую Чечню мы налетали около 60 часов, а во время второй — 180–200. Боевых вылетов было около 200.

Сегодня Николай продолжает свою профессиональную деятельность в гражданской авиации Фото: пресс-служба ГКУ «Московский авиационный центр»

— Когда отправляли в горячие точки, наверное, было страшно? Как относились к таким опасным командировкам родные?

— Честно говоря, как такового страха и не было, особенно в первую Чечню. Не знаю, возможно, потому, что был молод еще. Кровь, как говорится, кипела. А с возрастом стал осторожничать. Ведь война — есть война и на ней может произойти все что угодно. Родные же, как и все нормальные люди, когда я «уходил» в места боевых действий, переживали очень. А так, вроде как, гордятся мной. Мол, смотрите, наш герой (смеется). Супруга — педагог начальных классов, а дочь — бортпроводник, работает в одной из российских авиакомпаний.

— Ваша семья все-таки неравнодушна к небу...

— Да, как-то так получается, что все у нас связано с этой стихией.

— Сейчас продолжаете летать?

— В 2007 году, когда исполнилось 45 лет, решил уйти из авиации по возрасту. Но долго без дела не сидел. В том же году приступил к работе в качестве пилота в Московском авиационном центре (МАЦ). И продолжаю свою профессиональную деятельность в гражданской авиации. Освоил вертолеты Ка-32А, ВК117С-2. Сейчас в основном летаю на ВК117С-2 по задачам эвакуации пострадавших.

— На ваш взгляд, современная авиационная техника лучше той, которая была в годы учебы?

— Вы знаете, к примеру, такой вертолет, как Ми-8 — многоцелевой летательный аппарат — в производстве с 60-х годов прошло века. Но он до сих пор является самой массовой двухдвигательной машиной в мире. Построено более 12 тысяч экземпляров. Кроме того, он входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Ми-8 широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач. Ми-24 — чисто боевой вертолет, хорошие у него летные качества, есть небольшие недостатки, но оборудование совершенствуется, улучшается. Неплохие у нас планеры. А вот очень хороший аппарат Ка-32. В Московском авиационном центре я тушил на нем пожары. У вертолета мощная энерговооруженность, машина специально создана для работы с внешней подвеской. Что касается прогресса, некоторые машины вскоре будут управляться с помощью компьютеров. Сейчас даже разрабатываются различные инженерные техники, которые смогут эксплуатировать Ми-28 и Ка-52. Как видите, прогресс не стоит на месте.

По словам эксперта, для него нет на свете профессии лучше Фото: пресс-служба ГКУ «Московский авиационный центр»

— Вы сегодня часто принимаете участие в тушении пожаров в различных точках Москвы. Был случай чудесного спасения, который врезался в память?

— Когда я только пришел в ГКУ МАЦ и начал работать на Ка-32А, то участвовал почти во всех ЧС. Тушил лесные пожары 2010 года. С 2012, переучившись на санитарный вертолет, я занимаюсь медицинскими задачами по спасению людей. Помню, с каким трудом удавалось эвакуировать людей, которые пострадали во время инцидента возле метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года. Тогда автобус въехал в подземный переход. Метеоусловия были очень плохие. Из-за мощного снежного заряда видимость ухудшилась, и спасение каждой жизни являлось настоящим чудом. Не забуду также случай в 2014 году, когда в области произошла очень крупная железнодорожная авария. Пригородная электричка врезалась в пассажирский поезд на перегоне Бекасово — Нара. Во время удара один вагон сложился в гармошку, еще три сошли с рельсов. Нужно было оперативно доставлять пострадавших в больницу. Вот как раз я и другие сотрудники Московского авиационного центра участвовали в ликвидации этого крупного ЧС. Всегда есть страх, что можешь не успеть доставить. Особенно досадно, когда доставляешь человека в больницу, но после долгих стараний врачей он умирает. Вот это очень тяжело пережить. Досадно.

— Какими навыками нужно обладать тем, кто хочет выбрать эту специальность?

— Прежде всего, должно быть крепкое здоровье. Не последнюю роль играет и атмосфера в семье. Золотое правило — во время работы ты обязан думать только о полетах. Ты не в праве эмоционировать из-за каких-то личных проблем. Летчику нужна быстрая реакция, хладнокровие, поскольку он всегда принимает оперативные решения, ссылаясь на свое профессиональное чутье. Излишне вспыльчивые и впечатлительные люди не смогут ответственно выполнять миссию, которая возлагается на пилота.

— Как отмечаете свой профессиональный праздник?

— Если это будний день — на боевом посту, а если выходной, то мы собираемся семьей, ко мне приезжает мой внук Платон, встречаемся при возможности с боевыми товарищами. Общаемся, вспоминаем молодость и годы учебы. А вообще, кажется, что нет на свете профессии лучше. Ты взлетаешь вверх, кругом огромное воздушное пространство и весь мир перед тобой как на ладони. И тут понимаешь, что один раз побывав в небе, хочешь возвращаться туда снова и снова.

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