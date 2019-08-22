Сотрудники таможни Шереметьево пресекли незаконный ввоз ювелирных изделий
Сотрудники таможни Шереметьево пресекли ввоз ювелирных изделий стоимостью почти четыре миллиона рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
На таможенном контроле остановили 50-летнюю пассажирку рейса Баку — Москва. Во время досмотра ручной клади у женщины были обнаружены шесть ювелирных изделий с вставками из алмазов. Пассажирка сообщила, что украшения являются подарками на юбилей от друзей и родственников, их примерная стоимость — около 30 тысяч долларов. Соответствующие документы остались в Баку.
Согласно заключению таможенного эксперта ЦЭКТУ ФТС России, стоимость ювелирных изделий составляет три миллиона 950 тысяч 511 рублей.
В действиях женщины усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусматривается статьей 226.1 УК РФ, передает агентство городских новостей «Москва».
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