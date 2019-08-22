Новый сквер откроется на северо-востоке Москвы 23 августа
Сквер «Парк света» откроется на северо-востоке столицы 23 августа. Об этом проинформировали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа Москвы.
Новое пространство для отдыха появилось в районе Бибирево на улице Костромская, 7.
— Здесь есть все, к чему привыкли горожане, приезжающие погулять в центре города: красивые дорожки, оригинальные качели, удобные скамейки, современные игровые элементы, только теперь все это рядом с домом, — отмечается в сообщении.
Название «Парк света» появилось благодаря необычному освещению и соседству с Сергиевской церковью и собором Всех Святых. Отмечается, что на входе в парк с улиц Костромская и Пришвина установлены световые арки.
Кроме того, круглые качели для взрослых и детей переливаются цветами северного сияния. В небольшой рощице появились световые фигуры разной формы, которые можно использовать как скамейки. Подсветкой оснащены детские, собачьи и воркаут-площадки.
Для гостей открытия сквера подготовлена развлекательная программа, передает агентство городских новостей «Москва».
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