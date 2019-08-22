ЦОДД сообщил о снятии нескольких ограничений на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы 22 августа начали снимать ограничения в связи с открытием участка Сокольнической линии метро. Об этом сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ограничения движения на юго-западе начали снимать. Уже открыты съезды с ул. Адмирала Корнилова, с Ленинского пр. на ул. Островитянова и с ул. Островитянова на Ленинский пр., с пр. Вернадского на ул. Косыгина а также с Университетского пр. на ул. Косыгина.— ЦОДД (@gucodd) 22 августа 2019 г.
Съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова и с проспекта Вернадского на улицу Косыгина уже открыты.
Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что девять станций Сокольнической линии досрочно открыли для входа и выхода пассажиров. Данные меры были приняты для организации проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).
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