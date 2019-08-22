Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося на Ленинском проспекте мальчика
В дежурную часть вневедомственной охраны по Юго-Западному округу поступила информация о том, что в районе Университетского проспекта пропал 7-летний мальчик. Приметы ребенка были переданы всем экипажам групп задержания, находившимся недалеко от места случившегося.
— В ходе поисков в одном из дворов жилого дома на Ленинском проспекте росгвардейцы нашли малыша, он играл с другими детьми на площадке, — сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной Росгвардии Яна Урсу. — Сотрудники вневедомственной охраны вернули мальчика встревоженной маме.
Женщина рассказала стражам правопорядка, что они только приехали в столицу и еще не ориентируются в городе. Поэтому когда ребенок исчез со двора, она сразу же забила тревогу. Оказалось, он заигрался в компании других детишек и ушел с ними в соседний двор.
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