Новую зону отдыха открыли в Северном Тушине
Новая зона отдыха появилась в районе Северное Тушино. Об этом проинформировали в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа столицы.
Благоустройство было проведено на аллее, расположенной между парком «Северное Тушино» и культурным центром «Алые паруса».
На данном участке появились дорожки из устойчивой широкоформатной плитки, лавочки и урны. Также вдоль аллеи были установлены фонари. На бульваре высадили более 4,6 тысячи кустарников и 51 дерево.
Кроме того, была благоустроена территория вокруг культурного центра «Алые паруса». На площадке для отдыха установили скамейки и урны, сделали новые дорожки из плитки, установили подпорную стенку с пандусом. На расположенной рядом парковке заменили асфальт, сообщается на официальном сайте информационного портала правительства Москвы.
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