Эксперты прогнозируют значительный рост явки

22 августа в Фонде развития гражданского общества представили доклад о ходе избирательных кампаний и дали прогноз результатов выборов, которые пройдут в Единый день голосования в Москве и по всей стране.

В столице в этом году пройдут парламентские выборы. Все депутаты Московской городской думы избираются в одномандатных округах. В выборах, как известно, примут участие представители всех парламентских партий и кандидаты других партий — «Яблока», «Родины», «Зеленых», Партии Роста, «Коммунистов России» и «Гражданской силы».

Избирательная кампания в столице имеет свои особенности, в частности кандидаты от партии «Единая Россия» на этих выборах идут самовыдвиженцами, при этом оставаясь членами и сторонниками главной партии страны.

— На данный момент можно констатировать, что большая часть из провластных кандидатов имеет существенные шансы на победу. Логично, что «Единая Россия» претендует на большинство в московском парламенте, — рассказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Рост протестной активности в столице, который был спровоцирован представителями несистемной оппозиции, не допущенных до выборов из-за множества нарушений при сборе подписей, также имеет свои особенности. Аналитики фонда отмечают два принципиальных момента. Первый — участники протестных, в том числе несанкционированных акций, как правило, в большинстве своем почти не принимают участия непосредственно в выборах. Банально не приходят на избирательные участки в дни голосования. Так, по свежим данным Левада-центра, несмотря на то, что более 80 процентов опрошенных как минимум слышали об этих акциях, подавляющее большинство — те же 80 процентов респондентов — своих политических взглядов и, главное, кандидата, которому они планируют отдать свой голос на выборах, не поменяли.

Вторая особенность — лидеры так называемого протестного движения, как и в предыдущие избирательные кампании, и в этот раз не смогли выработать единой тактики действий. Кто-то систематически призывает к бойкоту любых выборов, тем самым оправдывая известную электоральную пассивность своих последователей. Другие также регулярно предлагают отдавать свой голос за кого угодно, только не за провластного кандидата, тем более не за «единороссов». В этом случае всегда используется известный аргумент — таким образом удастся лишить этих кандидатов поддержки.

— Итог подобной тактики почти всегда предсказуем — и без того узкая социальная группа еще больше размывается, при этом оппозиция не добивается ни заметного снижения явки на выборах, ни значимого ослабления партии власти, — констатировал Костин.

По словам аналитиков фонда, сегодня московская избирательная кампания содержит в себе всего одну интригу — итоговая явка на избирательные участки 8 сентября. Ряд экспертов выдвигают гипотезу, согласно которой заметное присутствие в информационной повестке дня темы выборов способно вызвать интерес горожан к предстоящим выборам, что, в свою очередь, приведет к повышению явки на выборах в Московскую городскую думу. Насколько эта явка будет выше явки на выборах в предыдущие годы, прогнозировать пока достаточно сложно.

— Как бы то ни было, если это случится, главными выгодополучателями этого повышения станут партии, имеющие на данный момент зарегистрированных кандидатов, обладающих достаточным электоральным потенциалом. В первую очередь речь о КПРФ и «Яблоке», — резюмировал Константин Костин.

Если говорить о выборах в целом по России, то, как отмечают эксперты фонда, здесь ситуация остается традиционной — главную конкуренцию как в рамках губернаторских кампаний, так и в рамках парламентских выборов в местные органы власти, «кандидатам от власти» составляют также представители парламентской оппозиции. «Малые партии» представлены и в меньшей степени, и менее весомыми кандидатами.

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