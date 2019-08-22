Учителя высказались о преподавании психологии в младших классах

Проблема травли и буллинга в российских школах уже давно стала предметом для активных дискуссий. Одним из способов профилактики этих явлений в школе видят перспективу введения предмета «психология для учеников 3–4 классов». СМИ приводят слова главного внештатного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе: «Психология начнет проводиться как пилотный проект в нескольких школах, чтобы посмотреть, оценить положительные и отрицательные моменты».

Подобная инициатива вызывает массу вопросов. Прежде всего о целесообразности введения очередного предмета в качестве способа борьбы с детской и подростковой жестокостью. Сомнительной выглядит возможность школьников в столь юном возрасте понять эту дисциплину вообще, ведь до недавних пор с этим предметом знакомились либо в качестве факультатива в старших классах, либо уже в вузах.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров не рекомендовал бы вводить этот предмет в качестве курса в программе 3–4 классов.

— Элементы психологии должны быть внедрены в парадигму других предметов. По-хорошему, так и есть: в любой дисциплине, во внеклассной работе есть ее элементы. Весь учебно-воспитательный процесс зиждется на психологии. Что касается специального предмета в сетке расписания — учебный план и так перегружен, и в начальной школе стоит очень много задач, чтобы еще и психологию к ним добавлять, — заявил педагог.

Иного мнения придерживается Григорий Назаров, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».

— Я не сомневаюсь, что она нужна, вопрос в том, способны ли дети 1–4 класса ее освоить. На мой взгляд, опыт восьмилетней давности — введение курса «основы духовной этики» — очень позитивен. Детям 4 класса в рамках этого курса рассказывают об основных мировых конфессиях, при этом без всяких перекосов. Разумеется, рассказ адаптирован под возраст, потому как в этой сфере сложностей не меньше, чем в той же психологии. И вот надо признать, что дети, которые сейчас заканчивают 10–11 класс и в свое время прослушавшие этот курс, когда он только вводился, стали терпимее. В этом смысле целесообразность, я полагаю, есть. Весь вопрос в том, кто и как ее будет преподавать, — подытожил спикер.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Введение психологии как самостоятельного курса кажется преждевременным, а попытки адаптировать ее вполне могут оказаться губительными для самой сути предмета. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Евгений Ямбург считает, что гораздо важнее говорить с детьми о тонкостях общения, о том, что нужно видеть не только себя, но и других людей вокруг, и начинать это никогда не рано.

— Не секрет, что такие явления, как травля, буллинг, — они уже и в начальной школе имеют место на самом деле. Дети же в общем-то не такие благостные, как кажется непрофессионалам. А поводом к травле может быть все что угодно: пластины на зубах, узкий разрез глаз. На эти тонкие темы надо разговаривать с детьми доступным языком, предупреждая дальнейшее развитие конфликтов. Это такая «психология на пальцах», — пояснил Ямбург.

Гораздо важнее создание правильной атмосферы в школе. Не введением предметов бороться с агрессией надо, а созданием соответствующей обстановки, чтобы подобные явления из жизни уходили.

— Это должна быть спокойная, деятельная, справедливая атмосфера в школе, основанная на доверии, — говорит заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. — Провокации, доносы, прессинг устраняются не введением предметов, а общей работой коллектива — педагогов и родителей — на благо каждого ребенка и его детства.

Ему вторит Евгений Ямбург:

— Манера экстенсивного расширения порочна. И когда говорят, давайте это введем, давайте то введем, вопрос стоит: за счет чего? Перегружать детей нельзя.

Отдельного внимания достоин вопрос нагрузки на учеников начальных классов. Она порой и так слишком велика.

— Вопрос нагрузки очень справедлив, — говорит Григорий Назаров. — Это уже наболевшая проблема. Мы находимся в постоянном контакте с родителями и видим, что уже с первого класса они тратят огромное количество времени на выполнение домашних заданий, потому что дети не справляются. Важно понимать, что нагрузка складывается не только из количества предметов, но и количества часов внутри предмета. Однако психология нужна, потому что она учит личностным навыкам.

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