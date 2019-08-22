Четырнадцать тысяч дополнительных пассажирских мест создали на Горьковском направлении
14 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки создано на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) после введения нового главного пути. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
Четвертый главный путь протяженностью 19 километров был введен на участке Карачарово — Железнодорожная 22 августа. Благодаря этому между Москвой и Железнодорожным стало курсировать на 13 пригородных поездов больше.
В частности, пять дополнительных экспрессов ввели на участке Курский вокзал — Железнодорожная. Еще восемь поездов будут выполнять рейсы по рабочим дням только на участке Железнодорожная — Карачарово, передает агентство городских новостей «Москва».
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