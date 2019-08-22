Вторая свадьба спустя полвека

22 августа в Перовском отделе ЗАГС отметили двойной праздник: 50-летний юбилей самого отдела и золотую свадьбу Ивана Макаровича и Татьяны Николаевны Зайцевых. Ровно полвека назад в этом ЗАГСе родилась их семья.

Серебристые волосы Татьяны Николаевны собраны в элегантный пучок и украшены невесомой шляпкой с белой вуалью. Усыпанное нежными цветами платье специально к торжеству выбирал муж.

— Ни грамма не волнуемся, — не сговариваясь, в один голос заверяют Зайцевы.

Иван Макарович берет под руку Татьяну Николаевну.

— После стольких лет совместной жизни мы с ним твердо стоим на ногах, — говорит она.

Иван Макарович и Татьяна Николаевна впервые увидели друг друга в доме отдыха в подмосковном Чехове. Между ними сразу проскочила искра.

— Я увидел красивую девушку с пышными волосами, — вспоминает Иван Макарович. — Он мне с первого взгляда понравился, — признается Татьяна Николаевна. — Красивый, на баяне играл, песни пел. А я и сама всю жизнь в художественной самодеятельности выступала.

Именно такими — жизнерадостными, веселыми и любящими друг друга — их знают родные и близкие.

От первого свидания до свадьбы Ивана Макаровича и Татьяны Николаевны Зайцевых прошел всего год. И вот с тех пор они во всем поддерживают друг друга, делят пополам грустные и радостные события. 22 августа 2019 года, как и 50 лет назад, рука об руку Иван Макарович и Татьяна Николаевна вошли в зал Перовского ЗАГСа под марш Мендельсона.

— Ваш союз — истинный пример семейного согласия, доброты, взаимной ответственности и бережного отношения друг к другу, — поздравила Зайцевых с золотой свадьбой главный специалист Перовского отдела ЗАГС Ольга Булдакова.

Имена юбиляров супружеской жизни внесли в почетную книгу района Перово, в котором они живут с тех пор, как поженились. Сначала ютились в старом деревянном доме на Мартеновской улице, потом переехали в двухкомнатную квартиру.

— Нам нравится наш район — зеленый, уютный, — говорит Татьяна Николаевна.

В Перове родился и вырос их сын Павел. И, кстати, женился он тоже в Перовском ЗАГСе.

— Родители — это основа нашей семьи, моя опора, — сказал Павел Зайцев и подарил родителям на память о торжестве юбилейные медали.

Москвичи поделились: секрет счастливой семейной жизни — в любви, взаимоуважении и умении уступать друг другу.

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