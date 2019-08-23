Регина Тодоренко рассказала секрет счастливых отношений
Телеведущая Регина Тодоренко часто вступает в активный диалог со своими подписчиками в соцсети. Недавно она опубликовала пост в Instagram, где поделилась секретом долгих счастливых отношений.
Регина Тодоренко написала, что у нее в гримерке возник спор, как сохранить длительные счастливые отношения. Она считает, что все дело в мудрой женщине. Телеведущая попросила поклонников поделиться своим опытом.
Многие согласились со звездой, написав, что именно в женщине в семье вся сила и энергия.
Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова осенью 2018 года и вскоре родила сына.
Поклонники считают их пару одной из самых красивых и гармоничных, однако сама телеведущая признавалась, что в их семье не все так гладко и порой случаются ссоры.
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