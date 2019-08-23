Россияне младше 30 лет установили рекорд по ипотеке
Число ипотечных кредитов, которые были выданы россиянам младше 30 лет, достигло в прошлом году более 50 процентов от всего объема займов. Это рекордное значение с 2006 года.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что выдача ипотеки россиянам младше 30 лет за последние 10–12 лет выросла с 20 до 55 процентов. По данным Центрального банка РФ, это более 800 тысяч жилищных кредитов на сумму около 1,7 триллиона рублей, передают «Известия».
Основной причиной роста выдачи ипотечных кредитов молодым россиянам Никита Стасишин назвал снижение ставки — по итогам 2018 года в среднем она составила 9,56 процента. Для молодых семей с двумя и более детьми действует льготная программа кредитования под 6 процентов.
За 20 лет развития ипотечной программы число банков, которые выдают кредиты на покупку жилья, увеличилось до 359. Требования к первоначальному взносу снизились с 40-50 до 20 процентов.
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