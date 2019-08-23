Число россиян-долгожителей увеличилось почти втрое

Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек. Это почти в три раза больше, чем восемь лет назад.

В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей. В стране проживает 20 582 таких гражданина, что почти на 17 процентов больше, чем в 2017-м году.

Более того, численность россиян, которые перешагнули столетний рубеж, постепенно увеличивается и за последние восемь лет выросла почти в три раза, сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, более 70 процентов долгожителей — женщины (14687 человек).

По мнению заместителя заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина, каждый десятый рожденный в современное время ребенок будет жить более 100 лет.

Читайте также: Дожить до ста: каких правил придерживаются долгожители