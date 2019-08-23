Анфиса Чехова рассказала, как провела бы последние дни жизни
Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором заговорила о конце света. Она попросила поклонников порассуждать, как они бы провели последние дни жизни перед катастрофой и рассказала об этом сама.
На фото Анфиса Чехова сидит за столом с закинутыми вверх ногами на фоне усеянного цветущими растениями сада. Она задумалась, чтобы она сделала, если бы с концом лета наступил апокалипсис.
— Мы всегда обделяем родных любовью, поэтому я бы в преддверии гибели Земли рассказала о своих чувствах. Думаю, последние дни жизни можно было бы провести в самом живописном уголке нашей планеты, например, на Фиджи или Бора-Бора, — написала телеведущая в Instagram.
Многие подписчики Анфисы Чеховой написали, что провели бы последние дни своей жизни с семьей и близкими людьми.
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