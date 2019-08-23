Старое фото Аллы Пугачевой появилось в Сети
На фанатской странице сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри опубликовали старое фото певицы.
На снимке запечатлена Алла Пугачева образца конца 90-х годов. У нее длинные прямые каштановые волосы, на голове черная объемная шляпка. Алла Пугачева на фото в Instagram стройная и выглядит очень молодо. В таком образе звезда снялась в одном из новогодних фильмов «Старые песни о главном», где исполнила свою же песню из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».
Подписчики признались, что им очень нравится этот образ певицы.
«Мне нравится, что такая разная, красивая, талантливая, но всегда узнаваемая», — написала одна из поклонниц.
«Какая шикарная фотография!» - отметил фанат.
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