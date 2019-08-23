Россия призвала США к сдерживанию гонки вооружений
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что на кону дальнейшего развития диалога с Соединенными Штатами Америки по контролю над вооружениями стоит само существование человечества.
В ходе выступления на экстренном заседании Совета безопасности ООН Полянский заявил, что Россия верит, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения у западных партнеров все-таки возобладают».
Кроме того, исполняющий обязанности постпреда России при ООН отметил, что США давно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По его словам, в связи с последними действиями Вашингтона под угрозой находится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.
Напомним, что действие ДРСМД было прекращено по инициативе США 2 августа 2019 года. Ответ на выход Вашингтона из соглашения со стороны РФ был зеркальным. В МИД России при этом много раз подчеркивали, что США нарушали соглашение с 1999 года, когда проводили испытания боевых беспилотников, которые схожи по характеристикам с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования.
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