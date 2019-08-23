Метеоролог рассказала, какую погоду ждать москвичам в первые дни осени

Как долго жителей и гостей столицы будет радовать теплая погода без осадков, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в пятницу, 23 августа, в московском регионе никаких серьезных изменений не ожидается:

— Днем в Подмосковье — 18–23 градуса, в столице — 21–23, без осадков.

В выходные дни Москва будет находиться в зоне высокого давления, что обеспечит сухую и ясную погоду. В ночь на субботу небо затянут облака, температура опустится до плюс 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 22–24 градусов тепла в черте города и от 20 до 25 градусов в области.

Ночью с субботы на воскресенье будет облачно, 15–16 градусов со знаком плюс в городе и 10–15 градусов в окрестностях. В воскресенье, 1 сентября, днем в центре ожидается 21–23 градуса, в области — 19–24 градуса.

Как отметила Макарова, такая же погода сохранится и в первые дни следующей недели. В понедельник, 2 сентября, обойдется без осадков, ночью ожидается 7–12 градусов тепла, днем — плюс 17–22 градуса. Во вторник, 3 сентября, местами пройдет небольшой дождь, ночью будет 9–14 градусов тепла, днем — плюс 19–24 градуса со знаком плюс.

По данным метеоролога, такой диапазон температур немного выше климатической нормы. Каждый год возможны отклонения, поэтому точно определить, когда придут настоящие холода и погода станет осенней, невозможно. В Москве и области переход обычно происходит в последнюю пятидневку августа, и далее по температурным показателям наступает осень.

— 1 сентября нередко случается выраженное похолодание, дети идут в школу на торжественную линейку тепло одетые. Впрочем, год на год эти цифры и даты могут не совпадать, — уточнила собеседница «ВМ».

Она напомнила, что в 2018 году по температурным значениям лето продлилось до 22 сентября.

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