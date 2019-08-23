Еще две башни старинного Донского монастыря отреставрируют к 2020 году
Московский департамент культурного наследия одобрил реставрацию круглой, угловой и квадратной башен Донского монастыря, которые были построены более трех веков назад. Работы планируется завершить к 2020 году.
Работы начнут с очистки фасада башен от старых слоев краски и штукатурки, затем кирпичная кладка, цоколь из белого камня и декор будут восстановлены, стены после проведения выравнивания и грунтовки покрашены в красный цвет, а декоративные элементы — в белый.
По словам главы Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, работы будут проведены за счет бюджетных средств.
В последний раз крепостные сооружения комплекса реставрировали в середине XIX века, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Донской ставропигиальный мужской монастырь является объектом культурного наследия, который носит федеральное значение. Он состоит из 30 памятников архитектуры. Комплексная реставрация Донского монастыря началась в 2013 году. Малый собор был приведен в порядок в 2016 году, церковь Архангела Михаила — в 2017-м. В данный момент продолжается также восстановление надгробий в некрополе монастыря.
Кстати, работы по благоустройству завершат во дворе Басманного района.
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