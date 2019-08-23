Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Уточняется, что строителям пришлось срезать «замок любви» с барьерного ограждения в интересах безопасности. Любопытно, что данный случай является первым с момента открытия моста.
— Напоминаем, что остановки на мосту запрещены. За нарушение правил дорожного движения установлен штраф, — цитирует РИА Новости замечание инфоцентра.
Свадебный замок (или «замок любви») — это висячий замок, символизирующий чувства влюбленных и молодоженов и выступающий как залог их верности друг другу. Традиционно подобные замки вывешивают на мостах и фонарях. Существует большое разнообразие «замков любви». В частности, они различаются по размеру, наличию или отсутствию имен, форме, конструкции и т.п.
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