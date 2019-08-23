Более 700 пар выбрали красивую дату для свадьбы в сентябре

В Москве зарегистрировано более 700 заявлений от желающих пожениться в день «трех девяток» — 19 сентября (19.09.2019). Церемонии пройдут почти в 30 отделах ЗАГС и во дворцах бракосочетания.

Уточняется, что обычно молодожены не выбирают четверг для своего торжества, поскольку по этим дням регистрации проходят только во дворцах бракосочетания. Однако в этом году произошел «свадебный бум», и для горожан сделали исключение: пожениться можно будет в 28 московских ЗАГСах.

— Кроме вальса Мендельсона для молодоженов прозвучат особые поздравления, — заявила Елена Ефремова, начальник управления ЗАГС Москвы.

Она отметила, что москвичи, которые хотят создать семью, чаще подают заявления в необычные и праздничные даты. В прошлом году более тысячи пар поженились в день «трех восьмерок» — 18 августа.

19 сентября зарегистрировать брак в торжественной обстановке можно будет во всех отделах городских ЗАГС, кроме Замоскворецкого, Митинского, Кунцевского, Люблинского и Ухтомского, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кстати, в День города сыграют свадьбы более 900 пар. В прошлом году к нему приурочили свадьбы более 1800 пар.

В столице открывается все больше нестандартных локаций для проведения свадебных церемоний. Вне стен ЗАГСа москвичи поженились уже более тысячи раз (юбилейная свадьба состоялась в «Москвариуме»). Также горожане могут зарегистрировать брак в усадьбе «Остафьево» и в парке «Серебряный бор».

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